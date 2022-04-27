27.04.2022 20:42 Дмитрий Колоней

Флюорография: как ее сделать бесплатно во время войны

Медицинские учреждения продолжают оказывать помощь всем нуждающимся.



Флюорография: как ее сделать бесплатно во время войны



Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Минздрав, как сделать бесплатно флюорографию во время ваойны:

1) Направоение от варача. Необходимость проведения флюорографии определяет семейный или ваш лечащий врач. При необходимости он создаст электронное или, при отсутствии доступа к электронной системе здравоохранения, бумажное направление на обследование.

Если вы изменили место жительства, можете обратиться к врачу первичной медицинской помощи в больнице за вашим нынешним местом жительства и получить помощь и, при необходимости, направление на флюорографию.

Если пациента направляют на флюорографию, такое обследование можно провести в поликлиниках, оказывающих амбулаторную помощь и имеющих необходимое оборудование.

2) Прийти в медицинское учреждение, которое оказывает помощь в амбулаторных условиях по договору с НСЗУ Национальная служба здоровья Украины. Адрес заведения подскажет оператор контакт-центра НСЗУ 16-77.

О возможности сделать флюорографию нужно спросить в самом заведении, уточнив, есть ли там необходимое оборудование и специалисты. Контакты всех медицинских учреждений находятся в открытом доступе на их вебсайтах или страницах местных властей. Если вам понадобилась флюорография при лечении в стационаре, ее проведут без дополнительных направлений и оплат.