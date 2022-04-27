27.04.2022 20:19 Дмитрий Колоней

На работе, из-за обстрелов оккупантов погибли 50 человек

Об этом сообщили в Государственной службе Украины по вопросам труда.



Как сообщает Как сообщает РЕДПОСТ , в Украине при исполнении трудовых обязанностей из-за активных боевых действий пострадали 94 работника, 50 из которых погибли

28 апреля, во Всемирный день охраны труда, в Украине отмечается День охраны труда, когда страна, чествует память погибших на производстве работников, как в мирное время, так и во время военного положения.

«Учитывая полномасштабную вооруженную агрессию РФ против Украины, начавшуюся 24 февраля 2022 года, все усилия страны направлены на защиту родины. В настоящее время бизнес и работники – вторая линия обороны, фундамент экономической стабильности и бесценная помощь Вооруженным силам Украины», - отметили в Госслужбе по вопросам труда.

Труд в условиях военного положения связан с большим количеством новых, в том числе смертельно опасных рисков, приводящих к ухудшению условий труда во всех отраслях экономики. Украина несет большие потери в этой войне и эти потери увеличиваются в результате гибели работников на рабочих местах.

«За время вооруженной агрессии Гоструда уже зарегистрировано 110 несчастных случаев на производстве, подлежащих специальному расследованию, в которых пострадал 191 работник, в том числе 115 – со смертельным исходом. При исполнении трудовых обязанностей из-за активных боевых действий пострадали 94 работника, 50 из которых погибли», - сообщают в службе.

В настоящее время используются все возможные средства распространения информации по вопросам труда. Так, с целью оперативного распространения информации по вопросам труда запущен Telegram бот для оперативного получения ответов на часто задаваемые вопросы по трудовому законодательству (@ask_sls_bot) и создан информационный портал о трудовых отношениях в условиях военного положения. С помощью портала можно получить консультационную помощь релокированным предприятиям, проконсультироваться онлайн или найти ответы на наиболее часто задаваемые вопросы.

На сайте Гоструда размещены рекомендации для работодателей по организации выполнения работ повышенной опасности во время военных (боевых) действий и другая важная информация по безопасности и сохранению здоровья работников на работе в условиях военных действий.

«Призываем предприятия, учреждения и организации области приобщиться к информационно-разъяснительной работе по оперативной подготовке работников к действиям в чрезвычайных ситуациях, направленных на сохранение жизни и здоровья при выполнении своих профессиональных обязанностей, соблюдение требований охраны труда», - сообщают в Государственной службе Украины по труду.