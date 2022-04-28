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28.04.2022  08:37   Рита Парфенова

Адреса раздачи гуманитарной помощи в Харькове на 28 апреля

Укрпочта и Новая Почта обновили адреса выдачи гуманитарной помощи в Харькове.


Фото из открытых источников

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ХОВА.

Гуманитарку по-прежнему можно бесплатно получить на пунктах выдачи «Новой почты» и «Укрпочты». Единственное, на что стоит обратить внимание: адреса пунктов выдачи изменились.

Также жителей просят не создавать очереди, это может быть небезопасно.

Актуальные списки пунктов выдачи гуманитарной помощи в отделениях почты на 28 апреля

«Укрпочта»
Время работы: 9:00-15:00

  • №120, просп. Юбилейный. 49А,
  • №33, ул. Шевченко, 224;
  • №22, площадь Свободы, 5;
  • №38, ул. Ахиезеров, 16/50;
  • №170, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 41;
  • №118, просп. Юбилейный, 57/106;
  • №171, ул. Амосова, 5.

Актуальные списки пунктов выдачи гуманитарной помощи в отделениях почты на 28 апреля

«Новая почта»
Время работы: 8:00-13:00

  • №119, просп. Победы, 70;
  • №137, ул. Ахсарова, 21;
  • №51, ул. Бакулина, 14;
  • №34, ул. Рождественская, 14;
  • №11, просп. Гагарина, 41/2;
  • №99, просп. Гагарина, 176;
  • №90, просп. Гагарина, 199;
  • №85 пр. Московский, 232-а
  • №44, просп. Льва Ландау, 46;
  • №138, проезд Стадионный, 13;
  • №117, просп. Индустриальный, 24/31;
  • №113, ул. Луи Пастера, 318;
  • №65, просп. Героев Сталинграда, 169/24;
  • №121, ул. Ньютона, 98.

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Тэги:  гуманитарная помощь, харьков
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