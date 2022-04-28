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28.04.2022  09:11   Рита Парфенова

Генштаб: враг стягивает силы под Изюм

Враг наращивает темпы проведения наступательной операции. Практически по всем направлениям российские оккупанты оказывают интенсивное огневое воздействие.

Оперативная информация Генштаба ВСУ
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
 
Сообщается, что наибольшая активность наблюдается в Слобожанском и Донецком направлениях.

На Слобожанском направлении группировка противника продолжает наносить удары и огневого поражения артиллерией по городу Харькову.

Основные усилия кафиров сосредоточены на Изюмском направлении. Силами имеющихся подразделений противник пытается провести наступление в направлениях Сулиговка – Новая Дмитровка и Андреевка – Большая Камышеваха.

С целью усиления наступающей группировки в город Изюм оккупанты дополнительно переместили подразделения воздушно-десантных войск, а также до 500 единиц техники.

Ранее мы сообщали про оперативную обстановку в Харькове и области от ГСЧС на 28 апреля.

 

Тэги:  агрессия россии, гсчс, харьков
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