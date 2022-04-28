Наружное освещение продолжают восстанавливать в Харькове (фото)

Рабочие КП «Горсвет» продолжают восстанавливать сети наружного освещения Харькова.
Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Департамент жилищно-коммунального хозяйства, 27 апреля на линии вышли 61 работник и было задействовано три единицы спецтехники.
Бригады ремонтников ликвидировали восемь аварийных ситуаций и обрывов на электросетях.
Аварийно-ремонтные работы проходили в Киевском, Московском, Индустриальном и Холодногорском районах Харькова.
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Весь день в Харькове будет облачным. Без осадков.
В этот день наши предки-язычники праздновали так называемый Коровий праздник, чествуя Премудрого бога Велеса, покровителя скота.
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