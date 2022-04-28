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28.04.2022  09:45   Рита Парфенова

Наружное освещение продолжают восстанавливать в Харькове (фото)

Рабочие КП «Горсвет» продолжают восстанавливать сети наружного освещения Харькова.


city.kharkov.ua

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Департамент жилищно-коммунального хозяйства, 27 апреля на линии вышли 61 работник и было задействовано три единицы спецтехники.

Бригады ремонтников ликвидировали восемь аварийных ситуаций и обрывов на электросетях.

Аварийно-ремонтные работы проходили в Киевском, Московском, Индустриальном и Холодногорском районах Харькова.

Наружное освещение ремонтируют в Харькове

Наружное освещение ремонтируют в Харькове

Тэги:  освещение, харьков
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