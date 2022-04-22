Наружное освещение ремонтируют в Харькове

Рабочие КП «Горсвет» продолжают восстанавливать сети наружного освещения Харькова.
В частности, 21 апреля бригады ликвидировали на электросетях шесть аварийных ситуаций. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Департамент жилищно-коммунального хозяйства.
Работы по ремонту наружного освещения велись в Киевском, Московском, Шевченковском и Основянском районах.
Всего на выезде работали 59 сотрудников, также было задействовано три единицы спецтехники.
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