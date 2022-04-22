22.04.2022 14:08 Рита Парфенова

Наружное освещение ремонтируют в Харькове

Рабочие КП «Горсвет» продолжают восстанавливать сети наружного освещения Харькова.



city.kharkov.ua

В частности, 21 апреля бригады ликвидировали на электросетях шесть аварийных ситуаций. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Департамент жилищно-коммунального хозяйства.

Работы по ремонту наружного освещения велись в Киевском, Московском, Шевченковском и Основянском районах.



Всего на выезде работали 59 сотрудников, также было задействовано три единицы спецтехники.