    
Главная Новости Харькова ЖКХ Наружное освещение ремонтируют в Харькове
22.04.2022  14:08   Рита Парфенова

Наружное освещение ремонтируют в Харькове

Рабочие КП «Горсвет» продолжают восстанавливать сети наружного освещения Харькова.


city.kharkov.ua

В частности, 21 апреля бригады ликвидировали на электросетях шесть аварийных ситуаций. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Департамент жилищно-коммунального хозяйства.

Работы по ремонту наружного освещения велись в Киевском, Московском, Шевченковском и Основянском районах.

Всего на выезде работали 59 сотрудников, также было задействовано три единицы спецтехники.

Горсвет продолжает восстанавливать освещение на улицах Харькова

Тэги:  освещение, жкх, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
15.04 ЖКХ В Харькове ремонтируют наружное освещение 10.08 Харьковские истории Безобразие на Рыбной, концерты, биржа и освещение улиц: чем жил Харьков 140 лет назад 08.02 Власть Игорь Терехов дал поручение изучить глобально вопрос освещенности классных кабинетов
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 