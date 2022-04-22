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22.04.2022  13:43   Виталий Хиневич

В Харькове из магазина изъяли алкоголь

В Шевченковском районе городе произошло изъятие алкогольных напитков.

Алкоголь изъяли в Харькове
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Национальную полицию в Харьковской области.
 
Сообщается, что 21 апреля по улице Людвига Свободы правоохранители изъяли 300 бутылок алкоголя.
 
Полицейские составили протокол согласно статьи 156  Административного кодекса Украины. Штраф за осуществление противоправной деятельности составляет от двухсот до шестисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан с конфискацией предметов торговли и выручки, полученной от продажи предметов торговли.
 
Стоит отметить, что на основании распоряжения Харьковской областной военной администрации, торговля спиртными напитками на территории города и области запрещена.
 
Напомним, в Харькове из магазина украли полмиллиона гривен.
 
Источник:   Национальная полиция Харьковской области
 Тэги:  происшествие, харьков
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