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22.04.2022  13:15   Виталий Хиневич

Из-под обстрелов эвакуировали животных в Харьковской области

Животные находились под обстрелами полтора месяца.

Эвакуация лошадей
Фото:UAnimals
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Суспільне.
 
Сообщается, что кони, которые находились в Дергачевской детско-юношеской конно-спортивной школы были эвакуированы в безопасное место. Эвакуировать их взялась бывшая выпускница школы Алена Новикова.
 
В конюшнях на территории Дергачевской общины находилось примерно полсотни коней. Сама школа была основана 30 лет назад, где дети могли бесплатно обучаться верховой езде.
 
"У нас был конный театр при этой школе. Дети делали номера, разнообразные синхронные номера, костюмированные выступления, дрессировочные номера. Очень красиво. Мы выезжали на все возможные праздники в Дергачах, нас приглашали и в Харькове выступать, и на площадь Свободы", — рассказала Алена Новикова.
 
Напомним, эвакуированные из Харькова белые львы обрели новый дом.
 
Источник:   Суспільне
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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