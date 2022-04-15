15.04.2022 17:07 Дмитрий Колоней

Эвакуированные из Харькова белые львы обрели новый дом (фото)

Через несколько дней царей зверей из Харькова начнут выпускать в больший вольер.



Суспильне

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Суспильне, новый дом на юге Украины нашли двое белых львов из Харькова. Эвакуированные из Города-героя животные теперь находятся в Одесском зоопарке.

Как отметил возглавляющий зоопарк Южной Пальмиры Игорь Биляков, "было принято решение, что мы забираем этих белых львов. Мы сразу начали думать, где их можем разместить и подготовили для них вольер.

По его словам животные доехали хорошо, без приключений животных увезли. Но когдаодесситы выпустили их в вольер, животные в стрессе метались, были очень напуганы и агрессивны.

"Сегодня", - подчеркнул Игорь Биляков, - "это уже совсем другие животные". Через несколько дней животных начнут выпускать в больший вольер. Там львов смогут увидеть посетители. Полностью животные реабилитируются примерно через четыре недели.