15.04.2022 17:07 Дмитрий Колоней
Эвакуированные из Харькова белые львы обрели новый дом (фото)
Через несколько дней царей зверей из Харькова начнут выпускать в больший вольер.
Суспильне
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на Суспильне, новый дом на юге Украины нашли двое белых львов из Харькова. Эвакуированные из Города-героя животные теперь находятся в Одесском зоопарке.
Как отметил возглавляющий зоопарк Южной Пальмиры Игорь Биляков, "было принято решение, что мы забираем этих белых львов. Мы сразу начали думать, где их можем разместить и подготовили для них вольер.
По его словам животные доехали хорошо, без приключений животных увезли. Но когдаодесситы выпустили их в вольер, животные в стрессе метались, были очень напуганы и агрессивны.
"Сегодня", - подчеркнул Игорь Биляков, - "это уже совсем другие животные". Через несколько дней животных начнут выпускать в больший вольер. Там львов смогут увидеть посетители. Полностью животные реабилитируются примерно через четыре недели.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости