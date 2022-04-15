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15.04.2022  16:59   Дмитрий Колоней

Харьковские коммунальщики стремятся подключить к водоснабжению как можно больше квартир

Об этом сегодня сообщил начальник управления по техническому обслуживанию внутридомовых систем КП «Харьковводоканал» Валерий Харлан.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, Гендиректор КП «Харьковводоканал» Виталий Панов поручил работникам предприятия подключить к водоснабжению как можно больше квартир харьковчан.
 
Как отметил Валерий Харалан, основной проблемой предприятия остаются нарушения работы внутридомовых систем, возникающих из-за постоянных обстрелов. Также работа усложняется тем, что в некоторых квартирах, в которых произошли аварийные ситуации, временно нет хозяев.  
 
«Часть жильцов уехала, в частности, за границу, и бывает, что именно в их квартирах происходят порывы сетей. Но и эти ситуации решаемы: соседи помогают найти номера телефонов хозяев, мы совместно устраняем нештатную ситуацию и возвращаем воду в те квартиры, где живут потребители», - отметил Валерий Харлан. 
 
По его словам, в некоторых случаях работы проводятся совместно с бригадами комплекса «Харьковводоснабжение», которые содействуют в прямом подключении внутридомовых сетей к наружным трубопроводам в обход поврежденных. 
 
«Обеспечить водоснабжение и водоотведение во всех квартирах, где проживают люди, - задача очень непростая. Ведь заявки на новые аварийные ситуации после взрывов и обстрелов поступают каждый день, но я уверен, что мы с этой задачей справимся. По-прежнему в приоритете - первоочередность ремонтов в зависимости от тяжести разрушений и последствий, таких, как, например, подтопление подвального помещения, где прячутся люди», - подчеркнул Валерий Харлан. 
 
Также он напомнил, что сегодня специалисты предприятия поддерживают в надлежащем состоянии внутридомовые системы не только тех 6,5 тыс. домов, которые ранее были в их зоне ответственности, но еще и 1 тыс. новостроек, которые находились на обслуживании в других компаниях и организациях.
 
Как проинформировали в комплексе «Харьковводоотведение», на сегодняшний день после попадания снарядов в дома от водоснабжения отключены четыре подъезда - 115 квартир, 23 стояка - 198 квартир. Все эти адреса сегодня находятся в работе.
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  вода, ремонт трубопровода, харьков, коммунальщики
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