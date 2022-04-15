15.04.2022 16:59 Дмитрий Колоней

Харьковские коммунальщики стремятся подключить к водоснабжению как можно больше квартир

Об этом сегодня сообщил начальник управления по техническому обслуживанию внутридомовых систем КП «Харьковводоканал» Валерий Харлан.

Как сообщает РЕДПОСТ , Гендиректор КП «Харьковводоканал» Виталий Панов поручил работникам предприятия подключить к водоснабжению как можно больше квартир харьковчан.

Как отметил Валерий Харалан, основной проблемой предприятия остаются нарушения работы внутридомовых систем, возникающих из-за постоянных обстрелов. Также работа усложняется тем, что в некоторых квартирах, в которых произошли аварийные ситуации, временно нет хозяев.

«Часть жильцов уехала, в частности, за границу, и бывает, что именно в их квартирах происходят порывы сетей. Но и эти ситуации решаемы: соседи помогают найти номера телефонов хозяев, мы совместно устраняем нештатную ситуацию и возвращаем воду в те квартиры, где живут потребители», - отметил Валерий Харлан.

По его словам, в некоторых случаях работы проводятся совместно с бригадами комплекса «Харьковводоснабжение», которые содействуют в прямом подключении внутридомовых сетей к наружным трубопроводам в обход поврежденных.

«Обеспечить водоснабжение и водоотведение во всех квартирах, где проживают люди, - задача очень непростая. Ведь заявки на новые аварийные ситуации после взрывов и обстрелов поступают каждый день, но я уверен, что мы с этой задачей справимся. По-прежнему в приоритете - первоочередность ремонтов в зависимости от тяжести разрушений и последствий, таких, как, например, подтопление подвального помещения, где прячутся люди», - подчеркнул Валерий Харлан.

Также он напомнил, что сегодня специалисты предприятия поддерживают в надлежащем состоянии внутридомовые системы не только тех 6,5 тыс. домов, которые ранее были в их зоне ответственности, но еще и 1 тыс. новостроек, которые находились на обслуживании в других компаниях и организациях.

Как проинформировали в комплексе «Харьковводоотведение», на сегодняшний день после попадания снарядов в дома от водоснабжения отключены четыре подъезда - 115 квартир, 23 стояка - 198 квартир. Все эти адреса сегодня находятся в работе.