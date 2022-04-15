15.04.2022 16:31 Дмитрий Колоней

Вывезенным в РФ украинским детям грозит незаконное усыновление

Украина обратилась в ООН с заявлением о похищении и опасности незаконного усыновления украинских детей.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на ХОГА, внешнеполитическое ведомство Украины обратилось в Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Международному Комитету Красного Креста, ЮНИСЕФ и другим международным организациям.

В заявлении говорится о трм, что в ходе продолжающейся полномасштабной агрессии РФ против Украины оккупанты продолжают незаконно и насильственно перемещать граждан Украины, в том числе детей, в т.ч. детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, а также детей, родители которых погибли в результате военной агрессии России, через госграницы нашего государства на территорию России, - говорится в заявлении.

Вопиющая угроза незаконного усыновления украинских детей российскими гражданами без соблюдения всех необходимых процедур, определенных законодательством Украины.

МИД отмечает, что в этом контексте особое беспокойство вызывает информация о намерении минобразования РФ подписать с российскими оккупационными администрациями в Донецкой и Луганской областях - т.н. «Л/ДНР» - «соглашения», которые позволили бы передавать незаконно депортированных с территории Украины детей-сирот в российские семьи.

Согласно Конвенции ООН о правах ребенка, государства, являющиеся сторонами этого международного договора, в т.ч. Россия и Украина обязаны принимать меры для борьбы с незаконным перемещением и невозвратом детей из-за границы.

Попытки Кремля предоставить своим преступным действиям на территории Украины «законные» основания являются циничным пренебрежением основополагающими правилами и обычаями ведения войны и общепризнанными правами человека.

Фактически, Россия в нарушение международного гуманитарного права и элементарных стандартов человечности занимается организованным на государственном уровне похищением детей и разрушением будущего украинской нации.

Такие действия российских оккупантов могут квалифицироваться как киднепинг (похищение) и требуют решительной реакции международного сообщества, прежде всего, соответствующих международных организаций.

Министерство иностранных дел Украины в заявлении обращается к Управлению Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Международному Комитету Красного Креста, ЮНИСЕФ, Управлению Верховного комиссара ООН по правам человека, Специальным представителям Генерального секретаря ООН по вопросам детей в вооруженных конфликтах и ​​по вопросам насилия в отношении детей и настаивает на принятии неотложных мер по возвращению украинских детей на территорию нашего государства.