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15.04.2022  16:31   Дмитрий Колоней

Вывезенным в РФ украинским детям грозит незаконное усыновление

Украина обратилась в ООН с заявлением о похищении и опасности незаконного усыновления украинских детей.

Агрессия России: Похищение украинских детей оккупантами грозит им незаконным усыновлением в РФ
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на ХОГА, внешнеполитическое ведомство Украины обратилось в Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Международному Комитету Красного Креста, ЮНИСЕФ и другим международным организациям.
 
В заявлении говорится о трм, что в ходе продолжающейся полномасштабной агрессии РФ против Украины оккупанты продолжают незаконно и насильственно перемещать граждан Украины, в том числе детей, в т.ч. детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, а также детей, родители которых погибли в результате военной агрессии России, через госграницы нашего государства на территорию России, - говорится в заявлении.
 
Вопиющая угроза незаконного усыновления украинских детей российскими гражданами без соблюдения всех необходимых процедур, определенных законодательством Украины.
 
МИД отмечает, что в этом контексте особое беспокойство вызывает информация о намерении минобразования РФ подписать с российскими оккупационными администрациями в Донецкой и Луганской областях - т.н. «Л/ДНР» - «соглашения», которые позволили бы передавать незаконно депортированных с территории Украины детей-сирот в российские семьи.
 
Согласно Конвенции ООН о правах ребенка, государства, являющиеся сторонами этого международного договора, в т.ч. Россия и Украина обязаны принимать меры для борьбы с незаконным перемещением и невозвратом детей из-за границы.
 
Попытки Кремля предоставить своим преступным действиям на территории Украины «законные» основания являются циничным пренебрежением основополагающими правилами и обычаями ведения войны и общепризнанными правами человека.
 
Фактически, Россия в нарушение международного гуманитарного права и элементарных стандартов человечности занимается организованным на государственном уровне похищением детей и разрушением будущего украинской нации.
 
Такие действия российских оккупантов могут квалифицироваться как киднепинг (похищение) и требуют решительной реакции международного сообщества, прежде всего, соответствующих международных организаций.
 
Министерство иностранных дел Украины в заявлении обращается к Управлению Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Международному Комитету Красного Креста, ЮНИСЕФ, Управлению Верховного комиссара ООН по правам человека, Специальным представителям Генерального секретаря ООН по вопросам детей в вооруженных конфликтах и ​​по вопросам насилия в отношении детей и настаивает на принятии неотложных мер по возвращению украинских детей на территорию нашего государства.
 
Источник:   ХОГА
 Тэги:  агрессия россии, похищение детей, украина, незаконное усыновление, киднепинг
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