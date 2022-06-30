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30.06.2022  14:42   Дмитрий Колоней

Похищение детей-сирот оккупантами: куда и как обращаться за помошью

Стал известен механизм обращения по фактам незаконного перемещения ребенка-сироты на территорию РФ.


Похищение детей-сирот оккупантами: куда и как обращаться за помошью
Как сообщает РЕДПОСТ, если вы стали свидетелем незаконного перемещения детей-сирот на временно оккупированную территорию или территорию рф, обязательно сообщите об этом профильному специалисту Минреинтеграции Натальи Емец по телефону: 050-562-03-13. Также можно позвонить по горячим линиям: 1648 – Национальное информационное Бюро.
 
Важно, прежде чем начинать действовать, собрать как можно больше информации о незаконно перемещенном ребенке и обстоятельствах его перемещения. Необходимо записать всю собранную информацию сразу после ее получения, чтобы не забыть детали.
 

По возможности необходимо собрать и сообщить следующие данные:

  • ФИО ребенка, который был незаконно перемещен;
  • если известно, дату рождения ребенка;
  • место жительства ребенка;
  • место, с которого ребенок был незаконно перемещен и обстоятельства незаконного перемещения;
  • если известно, предоставить данные о текущем месте нахождения ребенка;
  • статус ребенка: сирота, усыновление, опека;
  • данные лица, сообщающего о незаконном перемещении ребенка: ФИО, место текущего пребывания, контактный номер телефона, электронный адрес.
Источник:   ХОГА
 Тэги:  похищение детей, украина, агрессия россии
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