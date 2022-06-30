30.06.2022 14:42 Дмитрий Колоней
Похищение детей-сирот оккупантами: куда и как обращаться за помошью
Стал известен механизм обращения по фактам незаконного перемещения ребенка-сироты на территорию РФ.
Похищение детей-сирот оккупантами: куда и как обращаться за помошью
Как сообщает РЕДПОСТ
, если вы стали свидетелем незаконного перемещения детей-сирот на временно оккупированную территорию или территорию рф, обязательно сообщите об этом профильному специалисту Минреинтеграции Натальи Емец по телефону: 050-562-03-13. Также можно позвонить по горячим линиям: 1648 – Национальное информационное Бюро.
Важно, прежде чем начинать действовать, собрать как можно больше информации о незаконно перемещенном ребенке и обстоятельствах его перемещения. Необходимо записать всю собранную информацию сразу после ее получения, чтобы не забыть детали.
По возможности необходимо собрать и сообщить следующие данные:
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ФИО ребенка, который был незаконно перемещен;
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если известно, дату рождения ребенка;
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место жительства ребенка;
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место, с которого ребенок был незаконно перемещен и обстоятельства незаконного перемещения;
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если известно, предоставить данные о текущем месте нахождения ребенка;
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статус ребенка: сирота, усыновление, опека;
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данные лица, сообщающего о незаконном перемещении ребенка: ФИО, место текущего пребывания, контактный номер телефона, электронный адрес.
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