30.06.2022 14:25 Виталий Хиневич

Украина и Индонезия подписали договор о безвизовом режиме

Президент Республики Индонезия Джоко Видодо прибыл с визитом в Украину.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Inside.

29 июня 2022 года в Киеве состоялась встреча Президента Украины Владимира Зеленского с Президентом Индонезии Джоко Видодо.

Владимир Зеленский поблагодарил Джоко Видодо за приезд в Украину и отметил, что это – первый в истории дипломатических отношений визит Президента Индонезии в нашу страну.

Глава государства сообщил о договоренности начать безвизовый режим между Украиной и Индонезией.

«Это хорошая новость. Это важно для наших народов со всех точек зрения – для экономики, социального развития, образования, связей между людьми», – отметил Зеленский.

Соответствующий договор уже подписан министрами иностранных дел Украины и Индонезии. Он позволяет безвизовые поездки сроком до 30 дней в течение каждого визита украинцев в Индонезию, а также разрешает индонезийцам находиться в Украине до 30 дней в течение двух месяцев.

Стоит отметить, что украинцы пользуются возможностью безвизового въезда в Индонезию с 2016 года согласно одностороннему решению индонезийской стороны. По новому соглашению Украина и Республика Индонезия устанавливают взаимный безвиз на постоянной основе.

Напомним, Зеленский ввел в действие решение СНБО о создании реестра олигархов