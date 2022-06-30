    
Главная Новости Харькова Общество Украина и Индонезия подписали договор о безвизовом режиме
30.06.2022  14:25   Виталий Хиневич

Украина и Индонезия подписали договор о безвизовом режиме

Президент Республики Индонезия Джоко Видодо прибыл с визитом в Украину.

Безвиз
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на  Inside.
 
29 июня 2022 года в Киеве состоялась встреча Президента Украины Владимира Зеленского с Президентом Индонезии Джоко Видодо.
 
Владимир Зеленский поблагодарил Джоко Видодо за приезд в Украину и отметил, что это – первый в истории дипломатических отношений визит Президента Индонезии в нашу страну.
Глава государства сообщил о договоренности начать безвизовый режим между Украиной и Индонезией.
 
«Это хорошая новость. Это важно для наших народов со всех точек зрения – для экономики, социального развития, образования, связей между людьми», – отметил Зеленский. 
 
Соответствующий договор уже подписан министрами иностранных дел Украины и Индонезии. Он позволяет безвизовые поездки сроком до 30 дней в течение каждого визита украинцев в Индонезию, а также разрешает индонезийцам находиться в Украине до 30 дней в течение двух месяцев.  
 
Стоит отметить, что украинцы пользуются возможностью безвизового въезда в Индонезию с 2016 года согласно одностороннему решению индонезийской стороны. По новому соглашению Украина и Республика Индонезия устанавливают взаимный безвиз на постоянной основе. 
 
Напомним, Зеленский ввел в действие решение СНБО о создании реестра олигархов.
 
Источник:   Inside
 Тэги:  безвиз
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
29.06 Общество «Транспортный безвиз»: что это даст украинским беженцам 07.08 Общество Шри-Ланка отменила визы для украинцев 15.04 Культура и Туризм Украинцы могут путешествовать в Таиланд без виз
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 