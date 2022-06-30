30.06.2022 14:25 Виталий Хиневич
Украина и Индонезия подписали договор о безвизовом режиме
Президент Республики Индонезия Джоко Видодо прибыл с визитом в Украину.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на Inside.
29 июня 2022 года в Киеве состоялась встреча Президента Украины Владимира Зеленского с Президентом Индонезии Джоко Видодо.
Владимир Зеленский поблагодарил Джоко Видодо за приезд в Украину и отметил, что это – первый в истории дипломатических отношений визит Президента Индонезии в нашу страну.
Глава государства сообщил о договоренности начать безвизовый режим между Украиной и Индонезией.
«Это хорошая новость. Это важно для наших народов со всех точек зрения – для экономики, социального развития, образования, связей между людьми», – отметил Зеленский.
Соответствующий договор уже подписан министрами иностранных дел Украины и Индонезии. Он позволяет безвизовые поездки сроком до 30 дней в течение каждого визита украинцев в Индонезию, а также разрешает индонезийцам находиться в Украине до 30 дней в течение двух месяцев.
Стоит отметить, что украинцы пользуются возможностью безвизового въезда в Индонезию с 2016 года согласно одностороннему решению индонезийской стороны. По новому соглашению Украина и Республика Индонезия устанавливают взаимный безвиз на постоянной основе.
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