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26.08.2022  13:00   Віталій Хінєвіч

Україна невдовзі отримає «митний безвіз»

Цього року Україна стане 36-ю державою-учасницею Об’єднаного комітету Конвенцій.

Шмигаль
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.
 
Повідомляється, що 25 серпня Об’єднаний комітет Конвенцій про спільний транзит та спрощення формальностей прийняв офіційне рішення запросити Україну приєднатися до них з 1 жовтня. Україна стане 36-ю державою-учасницею Конвенцій.
 
 «Митний безвіз» — це швидше переміщення товарів між країнами Європейського регіону, менше бюрократії на самій митниці, менше можливостей для зловживань, обмін даними з сусідніми митницями фактично в режимі реального часу.  
 
За словами Дениса Шмигаля, наразі відбувається реалізація проєкту електронної черги на кордоні, йде робота зі створення спільних пунктів пропуску з європейськими сусідами та сучасних сервісних зон у всіх пунктах пропуску. Крім того, центральна роль у трансформації митниці відводиться її діджиталізації, в тому числі зручному розмитненню авто через Дію. 
 
«До речі, «митний безвіз» стане вже четвертим цього року після «енергетичного безвізу» в березні та «транспортного» й «економічного» безвізів улітку. Те, на що відводилися роки, ми робимо за місяці. А тому ми впевнені, що Україна буде готова до членства в ЄС вже у 2024 році» -, зазначив прем’єр-міністр.
 
Нагадаємо, Україна та Велика Британія підпишуть угоду про цифрову торгівлю.
 
Источник:   Денис Шмигаль
 Тэги:  безвиз
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