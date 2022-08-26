    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Мешканка Харківської області виправдовувала агресію росії
26.08.2022  13:35   Віталій Хінєвіч

Мешканка Харківської області виправдовувала агресію росії

Жінка висловлювала підтримку збройної агресії росії.

Жінка в Харківській областа підтримувала рф
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Повідомляється, що проросійськи налаштована 41-річна мешканка села Мурафа Краснокутського району, у період з березня по середину липня 2022 року неодноразово висловлювалась на підтримку збройної агресії рф проти Ураїни.
 
15 липня 2022 року в телефоні обвинуваченої виявлено листування з військовослужбовцем так званої «ЛДНР», де жінка висловлювала думку щодо «покращення» життя після захоплення території України окупаційними військами РФ. Прихильниця «руського миру» схвалювала рішення та дії керівництва РФ, направлені на ведення війни проти українського народу, висловлюючи підтримку знищення українських міст та населення.
 
Обвинувальний акт направлено до Краснокутського районного суду Харківської області.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  криминал, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
18.08 Надзвичайні події У Харківській області чоловік обманом отримував гроші у пенсіонерів 17.08 Надзвичайні події У Харківській області чоловік убив дружину 16.08 Надзвичайні події Двоє братів обікрали харківське комунальне підприємство
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 