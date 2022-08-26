26.08.2022 13:35 Віталій Хінєвіч

Мешканка Харківської області виправдовувала агресію росії

Жінка висловлювала підтримку збройної агресії росії.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Повідомляється, що проросійськи налаштована 41-річна мешканка села Мурафа Краснокутського району, у період з березня по середину липня 2022 року неодноразово висловлювалась на підтримку збройної агресії рф проти Ураїни.

15 липня 2022 року в телефоні обвинуваченої виявлено листування з військовослужбовцем так званої «ЛДНР», де жінка висловлювала думку щодо «покращення» життя після захоплення території України окупаційними військами РФ. Прихильниця «руського миру» схвалювала рішення та дії керівництва РФ, направлені на ведення війни проти українського народу, висловлюючи підтримку знищення українських міст та населення.

Обвинувальний акт направлено до Краснокутського районного суду Харківської області.