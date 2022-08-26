У Харкові спилюють сухі дерева (відео)

Співробітники СКП «Харківзеленбуд» проводять планову обрізку сухих дерев та гілок.
Роботи ведуться по усьому місту, за для безпеки харків’ян, передає РЕДПОСТ з посилання на СКП «Харківзеленбуд».
Нажаль, засихання дерев неминучий факт, викликаний глобальним потеплінням та оточуючим середовищем, повідомили на підприємстві.
Нагадаємо, в п'ятницю, 26 серпня, ремонтники Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» усувають позаштатні ситуації на 13 технічно зношених ділянках трубопроводів у Салтівському, Новобаварському та Шевченківському районах Харкова.
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