26.08.2022 13:48 Рита Парфенова

У Харкові спилюють сухі дерева (відео)

Співробітники СКП «Харківзеленбуд» проводять планову обрізку сухих дерев та гілок.

Роботи ведуться по усьому місту, за для безпеки харків’ян, передає РЕДПОСТ з посилання на СКП «Харківзеленбуд».

Нажаль, засихання дерев неминучий факт, викликаний глобальним потеплінням та оточуючим середовищем, повідомили на підприємстві.

Нагадаємо, в п'ятницю, 26 серпня, ремонтники Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» усувають позаштатні ситуації на 13 технічно зношених ділянках трубопроводів у Салтівському, Новобаварському та Шевченківському районах Харкова.