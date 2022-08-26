26.08.2022 14:00 Віталій Хінєвіч

Неповнолітні розпивали алкоголь на вулиці в Харкові

Підлітки порушували громадський правопорядок.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію в Харківській області.

Повідомляється, що 25 серпня під час патрулювання міста правоохоронці помітили проспектом Героїв Сталінграда на дитячому майданчику компанію підлітків. Незважаючи на ранішню добу, хлопчики голосно розмовляли, вживали спиртні напої та заважали громадянам.

Щодо 17-річного підлітка складено протокол відповідно до статті 178 Адміністративного кодексу України.

Стосовно батьків 15-річного юнака складено протокол за статтею 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення.