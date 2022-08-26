26.08.2022 14:25 Віталій Хінєвіч

Автопарк харківських рятувальників поповнився новою спецтехнікою

Харківські рятувальники отримали техніку західного зразка.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС у Харківській області.

Повідомляється, що 25 серпня за підтримки Народного депутата України Павла Сушко автопарк Харківського гарнізону ДСНС поповнився ще однією одиницею пожежно-рятувальної техніки західного зразка. Автоцистерна призначена для доставки особового складу і вогнегасячих речовин до місця проведення бойової роботи пожежно-рятувальних підрозділів.

Вона була передана в Україну в рамках гуманітарної допомоги від європейських партнерів.

Павло Сушко особисто передав даний автомобіль разом із спецобладнанням рятувальникам 52-ї Державної пожежно-рятувальної частини, які під обстрілами боронять Золочівську громаду від наслідків ворожої навали. Ця техніка вже найближчим часом стане до бойового чергування та значно посилить бойові спроможності підрозділу ДСНС.