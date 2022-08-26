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26.08.2022  14:25   Віталій Хінєвіч

Автопарк харківських рятувальників поповнився новою спецтехнікою

Харківські рятувальники отримали техніку західного зразка.

Харківські рятувальники отримали пожежну машину
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС у Харківській області.
 
Повідомляється, що 25 серпня за підтримки Народного депутата України Павла Сушко автопарк Харківського гарнізону ДСНС поповнився ще однією одиницею пожежно-рятувальної техніки західного зразка. Автоцистерна призначена для доставки особового складу і вогнегасячих речовин до місця проведення бойової роботи пожежно-рятувальних підрозділів.
 
Вона була передана в Україну в рамках гуманітарної допомоги від європейських партнерів.
 
Павло Сушко особисто передав даний автомобіль разом із спецобладнанням рятувальникам 52-ї Державної пожежно-рятувальної частини, які під обстрілами боронять Золочівську громаду від наслідків ворожої навали. Ця техніка вже найближчим часом стане до бойового чергування та значно посилить бойові спроможності підрозділу ДСНС.
 
 
Источник:   ДСНС у Харківській області
 Тэги:  спасатели, харьков
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