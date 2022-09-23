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23.09.2022  12:00   Віталій Хінєвіч

Рятувальники доставили воду до Куп'янська та ліквідували вибухонебезпечні предмети

У звільненому місті Куп'янську рятувальники допомагали місцевим мешканцям подолати наслідки ворожої агресії і окупаційного режиму.

Рятувальники
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС у Харківській області.
 
Повідомляється, що рятувальники за допомогою спеціального автомобіля ємністю 8 тонн для перевезення питної води надзвичайники забезпечували потреби населення у цьому житєвонеобхідному ресурсі.
 
З 10 до 17 години вони підвозили воду у різні мікрорайони міста, аби люди змогли зробити мінімальні запаси.
 
Також з волонтерами рятувальники забезпечували евакуацію жінок, дітей та осіб похилого віку з Куп'янська до обласного центру. Вони допомагали в інформаційних питаннях, вантажили валізи у транспорт, супроводжували малорухомих людей. Загалом за вчора вдалось евакуювати біля 120 осіб.
 
Крім цього, було ліквідовано 24 одиниці протитанкових мін ПТМ-1, які напередодні ворог розкидав за допомогою реактивної системи залпового вогню.
 
Нагадаємо, у МОЗ обговорили відновлення медичної інфраструктури Харківської області.
 
Источник:   ДСНС у Харківській області
 Тэги:  харьков, вода, спасатели
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