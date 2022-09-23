23.09.2022 12:00 Віталій Хінєвіч

Рятувальники доставили воду до Куп'янська та ліквідували вибухонебезпечні предмети

У звільненому місті Куп'янську рятувальники допомагали місцевим мешканцям подолати наслідки ворожої агресії і окупаційного режиму.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС у Харківській області.

Повідомляється, що рятувальники за допомогою спеціального автомобіля ємністю 8 тонн для перевезення питної води надзвичайники забезпечували потреби населення у цьому житєвонеобхідному ресурсі.

З 10 до 17 години вони підвозили воду у різні мікрорайони міста, аби люди змогли зробити мінімальні запаси.

Також з волонтерами рятувальники забезпечували евакуацію жінок, дітей та осіб похилого віку з Куп'янська до обласного центру. Вони допомагали в інформаційних питаннях, вантажили валізи у транспорт, супроводжували малорухомих людей. Загалом за вчора вдалось евакуювати біля 120 осіб.

Крім цього, було ліквідовано 24 одиниці протитанкових мін ПТМ-1, які напередодні ворог розкидав за допомогою реактивної системи залпового вогню.

Нагадаємо, у МОЗ обговорили відновлення медичної інфраструктури Харківської області.