23.09.2022 11:40 Віталій Хінєвіч

У МОЗ обговорили відновлення медичної інфраструктури Харківської області

Фахівці міністерства одразу після звільнення Збройними Силами України тимчасово окупованих території Харківської області розпочали «медичне рекогностування» — дослідження території щодо потреб у медичних послугах серед населення.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОЗ України.

Повідомляється, що міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко зустрівся із міжнародними гуманітарними організаціями, зокрема представниками Європейського регіонального офісу Всесвітньої організації охорони здоров’я, «Лікарів без кордонів», Міжнародного комітету Червоного Хреста та «Сумки Самарянина». Сторони обговорили питання організації медичної допомоги населенню на деокупованих територіях, забезпечення лікарськими засобами та розгортання мобільних шпиталів.

Очільник МОЗ зазначив, що фахівці міністерства одразу після звільнення Збройними Силами України тимчасово окупованих території Харківської області розпочали «медичне рекогностування» — дослідження території щодо потреб у медичних послугах серед населення. За його результатами встановлено, що в кожній територіальній громаді медичні заклади мають значні пошкодження, деякі — майже повністю зруйновані. Зокрема, у Балаклійській територіальній громаді приміщення лікарні заміноване та зруйноване, обладнання знищене та розграбоване російськими окупаційними військами.

Окрім того, у громаді відсутнє електро-, водо- та теплопостачання, також є проблеми із мобільним зв’язком та доступом до інтернету. Складна ситуація з доступом до медичної допомоги також в Ізюмі. Фактично лікарня має критичні руйнування та не може повноцінно функціонувати.

Міністр також зауважив, що загалом у кожній громаді звільнених територій є проблеми із доступом до медичної допомоги, подекуди цей доступ покривається лише силами екстреної медичної допомоги та команд медицини катастроф. Тому розгортання мобільного шпиталю, яке вже розпочалося, буде відчутною підтримкою від міжнародних партнерів.