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23.09.2022  12:04   Рита Парфенова

ДРГ росіян намагалися вночі прорватися на півночі від Харкова

ЗСУ припиняє спроби окупантів вести розвідку на території Харківської області

война в украине

Про це повідомив голова Дергачівській громади В'ячеслав Задоренко, передає РЕДПОСТ.

Вночі ворог намагається здійснювати розвідку нашої території за допомогою диверсійно-розвідувальних груп, але Збройні сили України присікають ці спроби і знищують ворожі ДРГ.

На 211-й день повномасштабного вторгнення російські війська з Бєлгородської області обстрілювали зі ствольної артилерії та РСЗО території Токарівського, Козачолопанського, Проходівського старостатів.

Нагадаємо, минулої доби Сили оборони відбили атаки російських загарбників в районах Куп'янська, Новомихайлівки та Кам'янки.

 

Источник:   Дергачівська міськрада
 Тэги:  дергачи, харьков, агрессия россии
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