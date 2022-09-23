ДРГ росіян намагалися вночі прорватися на півночі від Харкова

ЗСУ припиняє спроби окупантів вести розвідку на території Харківської області
Про це повідомив голова Дергачівській громади В'ячеслав Задоренко, передає РЕДПОСТ.
Вночі ворог намагається здійснювати розвідку нашої території за допомогою диверсійно-розвідувальних груп, але Збройні сили України присікають ці спроби і знищують ворожі ДРГ.
На 211-й день повномасштабного вторгнення російські війська з Бєлгородської області обстрілювали зі ствольної артилерії та РСЗО території Токарівського, Козачолопанського, Проходівського старостатів.
Нагадаємо, минулої доби Сили оборони відбили атаки російських загарбників в районах Куп'янська, Новомихайлівки та Кам'янки.
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Спокій і лише спокій: день конфліктний і може принести масу негативних емоцій. А у суперечках сьогодні виграє лише той, хто не братиме в них участі.
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