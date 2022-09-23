23.09.2022 12:20 Віталій Хінєвіч

До Харківської області надійшла партія вакцини від коронавірусу Сomirnaty

17550 доз вакцини розподілили серед медичних закладів Харківської області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Повідомляється, що вакцину в Україну доставив Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) у межах міжнародної ініціативи COVAX.

«Ця вакцина може бути використана як для 1 чи 2 щеплення, так і для бустерної та додаткової вакцинації. Нагадаю, що МОЗ рекомендує бустерні щеплення робити саме мРНК вакциною», - зазначив директор Департаменту охорони здоров’я Харківської ОВА Максим Хаустов.

Він також розповів, що область забезпечена у достатній кількості вакциною CoronaVac, є в наявності Janssen. Очікується надання Харківщині другої партії Сomirnaty.

«Нагадую, що єдиним дієвим засобом протидії хворобі є вакцинація. Бережіть своє здоров’я та піклуйтесь про близьких», - сказав Максим Хаустов.

Перелік пунктів та центрів, де можна зробити щеплення, дивіться за посиланням

Крім цього у МОЗ зазначили , що зменшено мінімальні терміни між базовим (первинним) курсом вакцинації та бустерною дозою. Тепер бустер можна зробити через 5 місяців після завершення базового курсу. Раніше цей термін складав щонайменше 6 місяців.

Крім цього повідомляється, що дозволено вакцинацію дітей віком 5-11 років проти COVID-19. Щеплення здійснюватимуть вакциною Comirnaty (Pfizer). Для дітей віком 5-11 років обов’язковою є інформована згода батьків або опікунів. Потрібна форма N063-2/о – відповідно до статті 43 «Основ законодавства про охорону здоров’я». Раніше в Україні була дозволена вакцинація дітей віком від 12 років.