23.09.2022 12:30 Рита Парфенова

У Харкові асфальтують тротуари, під якими проходили ремонти трубопроводів (фото)

Приведенням територій у порядок займаються співробітники КП "Шляхрембуд".

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на міськраду Харькова.



Зокремя, роботи йдуть в в Індустріальному районі міста. Працівники КП "Шляхрембуд" відновлюють асфальтове покриття тротуарів, де проводилися роботи з заміни магістральних трубопроводів.





Також комунальники відновлюють колодязі та прочищають мережі для прийому опадів. Роботи виконують фахівці КП "Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації".

Нагадуємо, на звільненій теріторії Харківської області продовжують ліквідовувати наслідки бойових дій на дорогах державного значення.