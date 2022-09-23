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23.09.2022  12:30   Рита Парфенова

У Харкові асфальтують тротуари, під якими проходили ремонти трубопроводів (фото)

Приведенням територій у порядок займаються співробітники КП "Шляхрембуд".

Новини Харкова: асфальтують тротуари, під якими проходили ремонти трубопроводів

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на міськраду Харькова.

Зокремя, роботи йдуть в в Індустріальному районі міста. Працівники КП "Шляхрембуд" відновлюють асфальтове покриття тротуарів, де проводилися роботи з заміни магістральних трубопроводів.  

Новини Харкова: асфальтують тротуари, під якими проходили ремонти трубопроводів
 
Також комунальники відновлюють колодязі та прочищають мережі для прийому опадів. Роботи виконують фахівці КП "Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації".

Новини Харкова: асфальтують тротуари, під якими проходили ремонти трубопроводів

Нагадуємо, на звільненій теріторії Харківської області продовжують ліквідовувати наслідки бойових дій на дорогах державного значення.

Источник:   ХМР
 Тэги:  ремонт дорог, харьков
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