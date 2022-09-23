У Харкові асфальтують тротуари, під якими проходили ремонти трубопроводів (фото)

Приведенням територій у порядок займаються співробітники КП "Шляхрембуд".
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на міськраду Харькова.
Зокремя, роботи йдуть в в Індустріальному районі міста. Працівники КП "Шляхрембуд" відновлюють асфальтове покриття тротуарів, де проводилися роботи з заміни магістральних трубопроводів.
Також комунальники відновлюють колодязі та прочищають мережі для прийому опадів. Роботи виконують фахівці КП "Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації".
Нагадуємо, на звільненій теріторії Харківської області продовжують ліквідовувати наслідки бойових дій на дорогах державного значення.
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Спокій і лише спокій: день конфліктний і може принести масу негативних емоцій. А у суперечках сьогодні виграє лише той, хто не братиме в них участі.
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день.
Цього року День осіннього рівнодення настане 23 вересня о 04:03 за київським часом.
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