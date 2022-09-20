    
Главная Новини Харкова Дороги та транспорт На дорогах Харківської області наводять лад
20.09.2022  17:50   Віталій Хінєвіч

На дорогах Харківської області наводять лад

На звільненій теріторії Харківської області продовжують ліквідовувати наслідки бойових дій.

Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укравтодор.
 
Повідомляється, що 20 вересня дорожники розчистили ще 6 км доріг на розмінованих територіях. До робіт було залучено 29 одиниць техніки та 91 працівник. У першу чергу роботи проходили на маршрутах, котрі вкрай важливі для якнайшвидшого налагодження логістики в області.
 
Дорожники працювали на дорогах державного значення: 
 
  • М-03 Київ – Харків;
  • Р-46 Харків – Охтирка;
  • М-29 Харків – Красноград – Дніпро;
  • T-21-21 Лозова – Близнюки – Барвінкове – Велика Комишуваха;
  • Т-21-23 Межа Харківської області – Краснокутськ – /Р-46/
Крім цього зазначається, що з минулого тижня дорожники розчистили дорожнє покриття від уламків та прибрали сторонні предмети з доріг державного значення на 110 км.
 
Нагадаємо, харківські комунальники готують водопровідне господарство до зими.
 
Источник:   Укравтодор
 Тэги:  харьков, дороги
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
20.09 Надзвичайні події Катували цивільних: під Харковом виявлені нові злочини окупантів (фото) 20.09 Надзвичайні події Під Харковом жінка годувала та обслуговувала загарбників 20.09 Надзвичайні події Обдурив замовників: чоловік нажився на ремонті школи під Харковом
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 