20.09.2022 17:50 Віталій Хінєвіч

На дорогах Харківської області наводять лад

На звільненій теріторії Харківської області продовжують ліквідовувати наслідки бойових дій.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укравтодор.

Повідомляється, що 20 вересня дорожники розчистили ще 6 км доріг на розмінованих територіях. До робіт було залучено 29 одиниць техніки та 91 працівник. У першу чергу роботи проходили на маршрутах, котрі вкрай важливі для якнайшвидшого налагодження логістики в області.

Дорожники працювали на дорогах державного значення:

М-03 Київ – Харків;

Р-46 Харків – Охтирка;

М-29 Харків – Красноград – Дніпро;

T-21-21 Лозова – Близнюки – Барвінкове – Велика Комишуваха;

Т-21-23 Межа Харківської області – Краснокутськ – /Р-46/

Крім цього зазначається, що з минулого тижня дорожники розчистили дорожнє покриття від уламків та прибрали сторонні предмети з доріг державного значення на 110 км.

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