20.09.2022 17:34 Дмитро Колонєй
Катували цивільних: під Харковом виявлені нові злочини окупантів (фото)
Під Харковом правоохоронці фіксують докази звірств загарбників
20 вересня 2022 року прокурорами Дергачівської окружної прокуратури Харківської області спільно з правоохоронцями проведено огляд двох підвальних приміщень у смт Козача Лопань, де російська армія катувала цивільних під час окупації.
Катівні окупанти облаштували у підвалах залізничного вокзалу та місцевого магазину. Російські військові насильно утримували людей, піддавали їх тортурам, фізичному та психологічному насиллю.
Наразі встановлюється потерпілі від рук військовослужбовців країни-агресора. Правоохоронцями збирається доказова база для встановлення правосуддя над російськими військовими.
Слідчі дії проводяться в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0