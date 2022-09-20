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20.09.2022  17:34   Дмитро Колонєй

Катували цивільних: під Харковом виявлені нові злочини окупантів (фото)

Під Харковом правоохоронці фіксують докази звірств загарбників

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Харківську прокуратуру та ГУ Нацполіції, праоохоронці щоденно фіксують злочини, що вчиняли російські військові на деокупованих територіях Харківщини. 
 
20 вересня 2022 року прокурорами Дергачівської окружної прокуратури Харківської області спільно з правоохоронцями проведено огляд двох підвальних приміщень у смт Козача Лопань, де російська армія катувала цивільних під час окупації. 
 
 
 
Катівні окупанти облаштували у підвалах залізничного вокзалу та місцевого магазину. Російські військові насильно утримували людей, піддавали їх тортурам, фізичному та психологічному насиллю. 
 
 
Наразі встановлюється потерпілі від рук військовослужбовців країни-агресора. Правоохоронцями збирається доказова база для встановлення правосуддя над російськими військовими. 
 
 
Слідчі дії проводяться в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.
 
Источник:   Харьковская областная прокуратура, ГУ Нацполіції
 Тэги:  агрессия россии, зверства, харьков, пытки
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