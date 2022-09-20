20.09.2022 17:05 Віталій Хінєвіч

Студентська збірна України візьме участь у Кубку світу з єдиноборств

У турнірі візьмуть участь понад тисячу студентів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета.

Повідомляється, що студентська збірна України вирушила до Туреччини, де візьме участь у Кубку світу з єдиноборств серед студентів. У турнірі змагатимуться близько 1200 студентів із 344 університетів, які розташовані в 50 країнах світу.

«Нашу державу представлять 110 студентів із 50 університетів України, які змагатимуться у 6 видах спорту. Пишаюся тим, що у непростий для України час спортивне студентство представлятиме нашу державу на цих престижних міжнародних змаганнях. Бажаю успіхів, яскравих перемог та приємного спілкування зі студентами інших країн. Разом до Перемоги! Ми – сильні! Ми – Україна!»,- повідомив Сергій Шкарлет.

Нагадаємо, Україна візьме участь в міжнародному дослідженні якості освіти PISA-2022