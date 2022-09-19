19.09.2022 17:25 Віталій Хінєвіч

Україна візьме участь в міжнародному дослідженні якості освіти PISA-2022

Результати PISA-2022 буде презентовано світовій спільноті в грудні 2023 року.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОН України.

Повідомляється, що в жовтні Україна візьме участь в основному етапі міжнародного дослідження якості освіти PISA-2022. Відповідне рішення затверджено наказом МОН.

Провідною галуззю циклу PISA-2022 буде математика, а додатковою інноваційною – креативне мислення. Для України цей цикл буде особливим ще й з огляду на те, що ми вперше проводитимемо масштабне порівняльне дослідження в комп’ютерному форматі.

До вибірки увійшли ті заклади освіти, які визначила міжнародна агенція «Westat». Результати PISA-2022 буде презентовано світовій спільноті в грудні 2023 року.

Пілотний етап PISA-2022 у 58 закладах освіти України було проведено у 2021 році. Понад 2,5 тисячі учнів і студентів склали комп’ютерне тестування з читання, математики, природничих наук, креативного мислення, а також взяли участь в анкетуванні.

Важливість участі України у дослідженні полягає у тому, що дані PISA допомагають урядам в усьому світі ефективно використовувати бюджет і змінювати освітні політики там, де найбільше потрібно.

Ця інформація необхідна для того, щоб провести детальне вивчення чинників, які зумовлюють відмінності в читацькій, математичній і природничій грамотності учнів 15-ти років як у межах країни, так і порівняно з іншими країнами.