    
Главная Новини Харкова Освіта Україна візьме участь в міжнародному дослідженні якості освіти PISA-2022
19.09.2022  17:25   Віталій Хінєвіч

Україна візьме участь в міжнародному дослідженні якості освіти PISA-2022

Результати PISA-2022 буде презентовано світовій спільноті в грудні 2023 року.

освіта
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОН України.
 
Повідомляється, що в жовтні Україна візьме участь в основному етапі міжнародного дослідження якості освіти PISA-2022. Відповідне рішення затверджено наказом МОН. 
 
Провідною галуззю циклу PISA-2022 буде математика, а додатковою інноваційною – креативне мислення. Для України цей цикл буде особливим ще й з огляду на те, що ми вперше проводитимемо масштабне порівняльне дослідження в комп’ютерному форматі.
 
До вибірки увійшли ті заклади освіти, які визначила міжнародна агенція «Westat». Результати PISA-2022 буде презентовано світовій спільноті в грудні 2023 року. 
 
Пілотний етап PISA-2022 у 58 закладах освіти України було проведено у 2021 році. Понад 2,5 тисячі учнів і студентів склали комп’ютерне тестування з читання, математики, природничих наук, креативного мислення, а також взяли участь в анкетуванні.
 
Важливість участі України у дослідженні полягає у тому, що дані PISA допомагають урядам в усьому світі ефективно використовувати бюджет і змінювати освітні політики там, де найбільше потрібно.
Ця інформація необхідна для того, щоб провести детальне вивчення чинників, які зумовлюють відмінності в читацькій, математичній і природничій грамотності учнів 15-ти років як у межах країни, так і порівняно з іншими країнами.
 
Нагадаємо, харківських школярів запрошують взяти участь у програмі «FLEX».
 
Источник:   МОН України
 Тэги:  образование
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
19.09 Освіта Харківських школярів запрошують взяти участь у програмі «FLEX» 18.09 Освіта Компанія «Zoom» надасть ліцензований доступ до своїх продуктів для ефективного дистанційного навчання 16.09 Освіта Європейський марафон фізкультурно-оздоровчих подій відбудеться в Україні
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 