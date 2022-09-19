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19.09.2022  16:59   Дмитро Колонєй

Окупанти спробували атакувати позиції українських оборонців (відео)

Про це інформує воєнна розвідка України.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на ГУР МО України, війська окупантів спробували провести «контратаку» на позиції українських оборонців, що дислокуються в Бахмутському районі. Для цього було завдано удару силами розрахунків ствольної та реактивної артилерії 4 омсбр 2-го армійського корпусу загарбників («лнр»). Втім, після відповіді та висунення вперед українських сил оборони, розпочався самовільний відхід підрозділів окупантів з вогневих позицій.
 
Щоб зупинити втечу, командири підрозділів були вимушені вчергове нагадати підлеглим про заборону самовільного залишення позицій, а також про можливе відкриття по ним вогню з боку тилових «загороджувальних загонів».
 
При цьому посилаються на наказ командувача №222. Вочевидь, за аналогією з сумнозвісним сталінським наказом №227 від 28 червня 1942 року, згідно з яким радянським військовослужбовцям стріляли в спину, закриваючи можливість для відступу.
 

 

Источник:   ГУР Минобороны Украины
 Тэги:  агрессия россии, заградотряды, харьков
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