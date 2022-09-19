19.09.2022 16:55 Віталій Хінєвіч

В Україну доставили партію вакцини від коронавірусу

400 тисяч доз вакцини від COVID-19 було доставлено до країни.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОЗ України.

Повідомляється, що 18 вересня 2022 року Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) у межах міжнародної ініціативи COVAX доставив в Україну 400 тисяч доз мРНК-вакцини проти COVID-19 Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech.

Особливістю цієї партії вакцини Comirnaty/Pfizer-BioNTech є те, що її не потрібно розбавляти фізіологічним розчином. Вона відразу готова до використання, перед ін’єкцією вакцину потрібно лише розморозити. Це спрощує роботу медичним працівникам.

Перша партія, 500 тисяч доз, модернізованої вакцини Comirnaty від Pfizer-BioNTech була доставлена в Україну 23 липня 2022 року. Також 4 серпня ЮНІСЕФ у межах COVAX доставив 100 тисяч доз вакцини Janssen (Jcovden).

«Разом із міжнародними партнерами ми продовжуємо доставляти в Україну вакцини проти COVID-19. З наближенням осінньо-зимового періоду особливо важливо захиститись від коронавірусної хвороби, адже як показує досвід минулих років, в цей час різко збільшується захворюваність», – наголосив Ігор Кузін, заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар України.