19.09.2022 16:29 Дмитро Колонєй
Поранена 5-річна дитина під час обстрілу Харкова (фото)
Окупантами на Харківщині поранено 171 дитину.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, з посиланням на Хакрківську прокуратуру, 16 вересня 2022 року близько 3:30 ранку окупанти завдали ракетний удар по Слобідському району м. Харкова. Ракета впала у двір біля двоповерхового житлового будинку. Внаслідок цього сталось займання однієї з квартир та автівки, що знаходилась на подвір’ї. Отримали поранення 4 людей, серед них двоє хлопчиків 5 та 17 років.
Регулярними бомбардуваннями та обстрілами об’єктів цивільної інфраструктури та житлових кварталів у Харкові пошкоджено 253 заклади освіти, з них — 132 школи. Знищено повністю 21 заклад освіти.
Внаслідок збройної агресії Російської Федерації на території Харківської області поранено 171 дитину, загинуло — 55.
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