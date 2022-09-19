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19.09.2022  16:29   Дмитро Колонєй

Поранена 5-річна дитина під час обстрілу Харкова (фото)

Окупантами на Харківщині поранено 171 дитину.

Поранена 5-річна дитина під час обстрілу Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Хакрківську прокуратуру, 16 вересня 2022 року близько 3:30 ранку окупанти завдали ракетний удар по Слобідському району м. Харкова. Ракета впала у двір біля двоповерхового житлового будинку. Внаслідок цього сталось займання однієї з квартир та автівки, що знаходилась на подвір’ї. Отримали поранення 4 людей, серед них двоє хлопчиків 5 та 17 років.
 
Поранена 5-річна дитина під час обстрілу Харкова
 
Регулярними бомбардуваннями та обстрілами об’єктів цивільної інфраструктури та житлових кварталів у Харкові пошкоджено 253 заклади освіти, з них — 132 школи. Знищено повністю 21 заклад освіти.
 
Поранена 5-річна дитина під час обстрілу Харкова
 
Внаслідок збройної агресії Російської Федерації на території Харківської області поранено 171 дитину, загинуло — 55.
 
Поранена 5-річна дитина під час обстрілу Харкова

 

Источник:   Харьковская областная прокуратура
 Тэги:  обстрел, агрессия россии, харьков
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