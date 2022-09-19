19.09.2022 16:15 Віталій Хінєвіч

Енергетики провели огляд зруйнованої інфраструктури у Липцях (фото)

Фахівці отримали змогу потрапити на свою виробничу базу.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківобленерго.

Повідомляється, що після деокупації села Липці Харківської області співробітники Харківобленерго змогли потрапити на свою виробничу базу.

Будівля, де розміщувалися структурні підрозділи обленерго з обслуговування споживачів та електричних мереж Липецької громади, знаходиться на відстані лише трохи більше десяти кілометрів від державного кордону. Тому вже у перші години російського вторгнення до службових приміщень вдерлися загарбники, почалася окупація.

«Першими на територію Липецького РЕМ увійшли сапери. Така передбачливість виявилася не зайвою — фахівці вибухотехнічної служби Нацполіції зняли “розтяжки” та винесли цілу купу ворожих боєприпасів.

У всіх приміщеннях залишилися варварські сліди перебування “асвабадітєлєй” — потрощені меблі, розбиті комп'ютери, гори сміття та бруд. Дісталося від ворогів і спецтехніці енергетиків, яку розібрали на запчастини, а все, що залишилось, вивели з робочого ладу.

Відступали окупанти так спішно, що кинули традиційний трофей — пральну машину. Крім того, незвані гості залишили велику купу консервів. Що цікаво: коли російським сухпайком спробували нагодувати бродячого собаку, той навіть погребував його скуштувати.

Великого лиха накоїв російський агресор на українській землі. Проте, кажуть енергетики, головне, що над звільненою Харківщиною знову майорить жовто-блакитний прапор. А це означає, що скоро все відбудуємо, повернемо світло, а з ним - впевненість у краще до домівок земляків»,- розповіли в Харківобленерго.