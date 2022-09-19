19.09.2022 17:41 Дмитро Колонєй

Поставлена задача - перезахоронить тела в соответствии с законами Украины,- ІгорТерехов

Мер Харкова провів нараду щодо перепоховання на 18 кладовищі.



Фотография из открытых источников

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на Міськраду, Харківський міський голова Ігор Терехов провів нараду щодо перепоховання. Засловами мера Харкова, у перші місяці війни працівники КП «Ритуал» здійснювали поховання з порушенням законодавства України. У КП «Ритуал» провели службове розслідування, за результатами якого були ухвалені кадрові рішення.

Нынешнему руководству КП «Ритуал» поставлена задача - исправить ситуацию, сложившуюся при предыдущем руководителе предприятия, и перезахоронить тела в соответствии с законами Украины.

Тело бойца теробороны Романа Симонка, погибшего при обстреле здания ХВГА, планируют перезахоронить со всеми почестями уже на следующей неделе на Аллее Славы, на том же кладбище №18, где он покоится сейчас, но в общей могиле.

«Люди ушли из жизни, когда началась война, но нужно как можно скорее перезахоронить их по-человечески, каждого в отдельной могиле, как они того заслуживают», - подчеркнул мэр Харькова.