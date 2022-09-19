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19.09.2022  17:41   Дмитро Колонєй

Поставлена задача - перезахоронить тела в соответствии с законами Украины,- ІгорТерехов

Мер Харкова провів нараду щодо перепоховання на 18 кладовищі.


Фотография из открытых источников
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Міськраду, Харківський міський голова Ігор Терехов провів нараду щодо перепоховання. Засловами мера Харкова, у перші місяці війни працівники КП «Ритуал» здійснювали поховання з порушенням законодавства України. У КП «Ритуал» провели службове розслідування, за результатами якого були ухвалені кадрові рішення.
 
Нынешнему руководству КП «Ритуал» поставлена задача - исправить ситуацию, сложившуюся при предыдущем руководителе предприятия, и перезахоронить тела в соответствии с законами Украины. 
 
Тело бойца теробороны Романа Симонка, погибшего при обстреле здания ХВГА, планируют перезахоронить со всеми почестями уже на следующей неделе на Аллее Славы, на том же кладбище №18, где он покоится сейчас, но в общей могиле.
 
«Люди ушли из жизни, когда началась война, но нужно как можно скорее перезахоронить их по-человечески, каждого в отдельной могиле, как они того заслуживают», - подчеркнул мэр Харькова.
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  игорь терехов, перезахоронение, харьков
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