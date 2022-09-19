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19.09.2022  15:00   Віталій Хінєвіч

Харківських школярів запрошують взяти участь у програмі «FLEX»

Учнів старших класів закладів середньої освіти міста Харкова запрошують взяти участь у програмі обміну майбутніх лідерів «FLEX» на 2023–2024 роки.

ноутбук
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Повідомляється, що до участі в прогорамі запрошуються учні 8, 9 або 10 класів (8, 9, 10 або 11 клас для учасників з інвалідністю). У межах програми школярі отримають стипендії, які дадуть їм змогу подорожувати до США, навчатися в місцевій школі протягом одного академічного року і проживати в4 американській родині.
 
Конкурсний відбір проходитиме в три етапи з вересня по грудень в онлайн-форматі. Аплікаційна форма заявки на участь доступна до 13 жовтня 2022 року за посиланням.
 
Зазначимо, що «FLEX» - це програма культурного обміну Бюро у справах освіти і культури Державного департаменту США, яка адмініструється організацією Американські Ради з міжнародної освіти (American Councils) за підтримки Міністерства освіти і науки. З детальнішою інформацією про програму можна ознайомитися за посиланням
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  образование, харьков
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