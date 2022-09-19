19.09.2022 15:15 Віталій Хінєвіч

В Україні розпочав роботу «Єдиний портал вакансій»

Новий портал дає змогу знайти інформацію про роботу відповідно до регіону, галузі чи напрямку, очікуваного рівня зарплати.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Урядовий портал.

Повідомляється, що в Україні розпочав роботу «Єдиний портал вакансій». Нові вакансії з’являються на порталі в режимі реального часу та є максимально актуальними.

«Працевлаштування – надзвичайно актуальна на сьогодні проблема для багатьох українців. Надто тих, хто змушений був покинути свої домівки через бойові дії в своєму регіоні та переїхати. Водночас бізнес, який через війну змінив локацію, а також підприємства, що відкриваються чи розширюються, в тому числі за допомоги наших грантових програм, потребують робочої сили.

Новий інструмент допоможе і роботодавцям, і працівникам та сприятиме відновленню та подальшому розвитку економіки. План Відновлення України передбачає створення більше 1 млн 700 тисяч робочих місць протягом наступних років. Отже, «Єдиний портал вакансій» буде дуже корисним і в майбутньому», - зазначила Перший віце-прем'єр-міністр — Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Ознайомитись з вакансіями можливо за посиланням