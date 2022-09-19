    
Главная Новини Харкова Дороги та транспорт Приміський поїзд Харків-Балаклея змінить графік руху
19.09.2022  15:35   Віталій Хінєвіч

Приміський поїзд Харків-Балаклея змінить графік руху

Для покращення обслуговування пасажирів внесено зміни в розклад руху приміських поїздів сполученням Харків–Балаклія–Харків.

поїзд
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на регіональну філію "Південна залізниця" АТ "Укрзалізниця".
 
Повідомляється, що з 20 вересня поїзд №№ 6403/6402 вирушатиме з Харкова о 7:00, прибуватиме до Балаклії о 09:33 (замість 8:55). З Балаклії вирушатиме о 09:58 (замість 09:15) та прибуватиме до Харкова о 12:24.
 
Поїзд №№6407/6404 вирушатиме з Харкова о 15:50, прибуватиме до Балаклії о 18:14 (замість 17:40). З Балаклії вирушатиме о 18:39 (замість 18:00) і прибуватиме на кінцеву станцію о 21:09.
«На прохання пасажирів додатково введена зупинка на станції Слобожанській.
 
Просимо пасажирів урахувати зміни під час планування подорожей у вказаному сполученні»,- звернулись до пасажирів в "Укрзалізниці".
 
Нагадаємо, з 20 вересня почне курсувати приміський поїзд №6801/6802 Лозова – Бантишеве.
 
Источник:   Регіональну філія "Південна залізниця" АТ "Укрзалізниця"
 Тэги:  поезд, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
19.09 Дороги та транспорт Приміський поїзд розпочне курсувати в Харківській області 16.09 Дороги та транспорт «Потяг до Перемоги» відправився з Харкова до Ужгорода (фото)   15.09 Дороги та транспорт Із Харкова до Балаклеї відправився перший рейковий автобус (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 