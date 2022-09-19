19.09.2022 15:35 Віталій Хінєвіч

Приміський поїзд Харків-Балаклея змінить графік руху

Для покращення обслуговування пасажирів внесено зміни в розклад руху приміських поїздів сполученням Харків–Балаклія–Харків.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на регіональну філію "Південна залізниця" АТ "Укрзалізниця".

Повідомляється, що з 20 вересня поїзд №№ 6403/6402 вирушатиме з Харкова о 7:00, прибуватиме до Балаклії о 09:33 (замість 8:55). З Балаклії вирушатиме о 09:58 (замість 09:15) та прибуватиме до Харкова о 12:24.

Поїзд №№6407/6404 вирушатиме з Харкова о 15:50, прибуватиме до Балаклії о 18:14 (замість 17:40). З Балаклії вирушатиме о 18:39 (замість 18:00) і прибуватиме на кінцеву станцію о 21:09.

«На прохання пасажирів додатково введена зупинка на станції Слобожанській.

Просимо пасажирів урахувати зміни під час планування подорожей у вказаному сполученні»,- звернулись до пасажирів в "Укрзалізниці".

Нагадаємо, з 20 вересня почне курсувати приміський поїзд №6801/6802 Лозова – Бантишеве.