17.10.2022 17:31 Дмитро Колонєй

Катували українських військових: під Харковом зловили чотирьох окупантів (фото)

Прокуратура встановила чотирьох загарбників, причетних до звірств під Харковом.

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на Харквську прокуратуру, досудовим розслідуванням встановлено, що на початку вересня 2022 року під час окупації смт Борова Ізюмського району двоє найманців приватної військової компанії та двоє військовослужбовців 16 окремої бригади спеціального призначення ГУ ГШ ЗС РФ катували трьох учасників АТО.

Кожного з українських військових окупанти піддавали жорстоким тортурам - надягали на руки чоловікам пластмасові стяжки та мішок на голову утримували в ямі на базі відпочинку «Світло шахтаря» без води та продуктів харчування одного з учасників АТО окупанти били молотком по кінцівках.

Окупанти таким чином намагалися отримати інформацію про інших осіб з числа місцевих мешканців смт Борова, які брали участь у проведенні АТО в період 2014–2015 років.

Після катувань та нелюдських тортур російські солдати відпустили трьох учасників АТО.

Після деокупації Харківщини чотирьох російських військовослужбовців було взято в полон. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування проводить СВ Управління СБУ в Харківській області.