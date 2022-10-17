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17.10.2022  17:20   Віталій Хінєвіч

У МВС назвали основну мету атаки дронами по Україні

На територію України залетіло понад 40 дронів окупантів.

Денис Монастрирський
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МВС України.
 
Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський повідомив, що метою сьогоднішніх атак дронів було залякування цивільного населення.
 
«Зранку відбулася масована атака дронами: на територію нашої держави залетіло понад 40 дронів, більшість з яких були збиті. Повітряні сили повідомили, що збито понад 30 дронів», - сказав Денис Монастирський.
 
За його словами, 30 з цих 40 дронів летіли на столицю; долетіли, на щастя, не багато.
 
"Ми розуміємо, що близько п'яти дронів долетіли до місця і впали в самому центрі. Наслідки руйнування ви бачите: 18 людей було врятовано зі зруйнованого житлового будинку, є декілька загиблих",  - повідомив Денис Монастирський.
 
Нагадаємо, бурят-військовий «блукав» вулицями Харкова.
 
Источник:   МВС України
 Тэги:  агрессия россии
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