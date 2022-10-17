17.10.2022 16:52 Дмитро Колонєй
Мы - одна большая семья, в которой каждый работает на общую победу - Ігор Терехов
У Харкові українським захисникам передали автомобілі та карету швидкої допомоги.
Мы - одна большая семья, в которой каждый работает на общую победу - Ігор Терехов
Як повідомляє РЕДПОСТ
, з посиланням на Міськраду, сім автомобілів для військових батальйонів ТРО 227, 288, ППО та ОМБ 22, у тому числі машину швидкої допомоги для спецпідрозділу «Кракен», передали засновники харківської компанії «LOGITY».
У передачі техніки взяв участь Харківський міський голова Ігор Терехов. Він відзначив згуртованість харків'ян, які надають колосальну підтримку українським захисникам.
«Это очень здорово, что все консолидировали усилия и помогают нашей армии, бойцам теробороны. Это еще раз доказывает, что мы все - вместе. Мы - одна большая семья, в которой каждый занимается своим делом и работает на общую победу», - зазначив мер.
Як повідомив керівник компанії «LOGITY» Амазасп Манукян, організація не вперше допомагає цим батальйонам та підрозділам, які тримають оборону Харківщини та звільняють окуповані території.
«Мы будем и дальше продолжать качественно помогать военным, чтобы еще больше наших бойцов и мирных жителей смогли сохранить жизнь», - зазначив Амазасп Манукян.
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