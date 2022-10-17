17.10.2022 16:52 Дмитро Колонєй

Мы - одна большая семья, в которой каждый работает на общую победу - Ігор Терехов

У Харкові українським захисникам передали автомобілі та карету швидкої допомоги.



Мы - одна большая семья, в которой каждый работает на общую победу - Ігор Терехов



Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на Міськраду, сім автомобілів для військових батальйонів ТРО 227, 288, ППО та ОМБ 22, у тому числі машину швидкої допомоги для спецпідрозділу «Кракен», передали засновники харківської компанії «LOGITY».

У передачі техніки взяв участь Харківський міський голова Ігор Терехов. Він відзначив згуртованість харків'ян, які надають колосальну підтримку українським захисникам.

«Это очень здорово, что все консолидировали усилия и помогают нашей армии, бойцам теробороны. Это еще раз доказывает, что мы все - вместе. Мы - одна большая семья, в которой каждый занимается своим делом и работает на общую победу», - зазначив мер.

Як повідомив керівник компанії «LOGITY» Амазасп Манукян, організація не вперше допомагає цим батальйонам та підрозділам, які тримають оборону Харківщини та звільняють окуповані території.

«Мы будем и дальше продолжать качественно помогать военным, чтобы еще больше наших бойцов и мирных жителей смогли сохранить жизнь», - зазначив Амазасп Манукян.