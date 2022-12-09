09.12.2022 17:56 Дмитро Колонєй
Судитимуть окупантів, які катували українських воїнів на Харківщині (фото)
Прокуратура Харківщини передала справу щодо воєнних злочінців у суд.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Харківську прокуратуру, на початку вересня 2022 року під час окупації смт Борова Ізюмського району двоє найманців приватної військової компанії та двоє військовослужбовців 16-ої окремої бригади спеціального призначення ГУ ГШ ЗС РФ катували трьох учасників АТО:
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піддавали воїнів жорстоким тортурам.
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надягали на руки чоловікам пластмасові стяжки та мішок на голову.
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утримували в ямі на базі відпочинку «Світло шахтаря» без води та продуктів харчування.
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били молотком по кінцівках.
Вороги намагалися допитами отримати інформацію про інших осіб з числа місцевих мешканців смт Борова, які брали участь у проведенні АТО в період 2014–2015 років.
Після катувань та нелюдських тортур російські солдати відпустили потерпілих.
Після деокупації Харківщини всіх чотирьох російських військовослужбовців було взято в полон. Наразі підозрювані перебувають під вартою.
Обвинувальний акт стоссовно чотирьох окупантів за фактом порушення законів та звичаїв війни, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України) Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до Котелевського районного суду Полтавської області.
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