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09.12.2022  17:56   Дмитро Колонєй

Судитимуть окупантів, які катували українських воїнів на Харківщині (фото)

Прокуратура Харківщини передала справу щодо воєнних злочінців у суд.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру, на початку вересня 2022 року під час окупації смт Борова Ізюмського району двоє найманців приватної військової компанії та двоє військовослужбовців 16-ої окремої бригади спеціального призначення ГУ ГШ ЗС РФ катували трьох учасників АТО:
 
  • піддавали воїнів жорстоким тортурам.
  • надягали на руки чоловікам пластмасові стяжки та мішок на голову.
  • утримували в ямі на базі відпочинку «Світло шахтаря» без води та продуктів харчування. 
  • били молотком по кінцівках. 
 
Вороги намагалися допитами отримати інформацію про інших осіб з числа місцевих мешканців смт Борова, які брали участь у проведенні АТО в період 2014–2015 років. 
 
Після катувань та нелюдських тортур російські солдати відпустили потерпілих. 
 
 
Після деокупації Харківщини всіх чотирьох російських військовослужбовців було взято в полон. Наразі підозрювані перебувають під вартою. 
 
 
 
Обвинувальний акт  стоссовно чотирьох окупантів за фактом порушення законів та звичаїв війни, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України) Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до Котелевського районного суду Полтавської області.
 
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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що під Харковом зловили чотирьох окупантів, які катували українських військових.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  зверства, пытки, харьков, боровая, агрессия россии
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