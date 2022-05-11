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11.05.2022  14:58   Дмитрий Колоней

Убивать и пытать украинских детей призвала жена мужа-оккупанта, находящегося под Харьковом (видео)

Жуткий призыв прозвучал в телефонном разговоре, который перехватила СБУ под Харьковом.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на СБУ, оккупант по телефону разговаривал со своей женой из России. живущей в приграничном с Украиной городе, куда насильственно эвакуируют наших граждан. Это существо женского пола возмутило, что украинские дети отказались рисовать символику к празднованию «Дня победы». Поэтому она предложила наказать их бесчеловечными пытками.
«Я бы им наркотики уколола, если бы работала, смотрела бы им в глаза и сказала бы: «Сдыхайте, мучайтесь». Я бы им пи*ьки резала, звёзды на спинах вырезала, и вообще по уху бы каждый день отрезала, по пальцу, чтобы им больно так было», – говорит решистка. Даже самого оккупанта шокировали эти слова, и он не знал, что ответить…
 
Очевидно одно: «руZZкий мир» – это и есть современный нацизм, какими бы лозунгами и целями он не прикрывался. Поэтому мы должны защитить от него свою Родину!
 
Напомним, ранее мы писали о том, что кадыровцы обворовывают других оккупантов.
 
Тэги:  агрессия россии, пытки детей, харьков, убийство, смерть
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