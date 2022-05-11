11.05.2022 14:45 Виталий Хиневич

В Харькове полицейского подозревают в тяжком преступлении

Мужчина фотографировал объекты инфраструктуры и передавал материал врагам.

Об этом сообщает РЕДПСОТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Сообщается, что 24 февраля 2022 года харьковский полицейский получил в телефонном режиме от кадрового сотрудника Управления ФСБ РФ задачу получения разведывательных данных относительно мест дислокации и перемещения подразделений ВСУ и правоохранительных органов в городе Харькове и области.

Выполняя враждебную задачу, правоохранитель фотографировал объекты инфраструктуры, органов власти Харькова и области, которые впоследствии целенаправленно попадали под обстрел российских оккупантов.

Кроме того, в автомобиле подозреваемого обнаружены и изъяты корпуса и впали в гранаты.

11 мая Киевским районным судом города Полтавы подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Напомним, в Харькове мужчина ограбил магазин.

Источник: Прокуратура Харьковской области

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