11.05.2022 14:45 Виталий Хиневич
В Харькове полицейского подозревают в тяжком преступлении
Мужчина фотографировал объекты инфраструктуры и передавал материал врагам.
Об этом сообщает РЕДПСОТ
со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.
Сообщается, что 24 февраля 2022 года харьковский полицейский получил в телефонном режиме от кадрового сотрудника Управления ФСБ РФ задачу получения разведывательных данных относительно мест дислокации и перемещения подразделений ВСУ и правоохранительных органов в городе Харькове и области.
Выполняя враждебную задачу, правоохранитель фотографировал объекты инфраструктуры, органов власти Харькова и области, которые впоследствии целенаправленно попадали под обстрел российских оккупантов.
Кроме того, в автомобиле подозреваемого обнаружены и изъяты корпуса и впали в гранаты.
11 мая Киевским районным судом города Полтавы подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
Напомним, в Харькове мужчина ограбил
магазин.
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