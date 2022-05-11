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11.05.2022  14:45   Виталий Хиневич

В Харькове полицейского подозревают в тяжком преступлении

Мужчина фотографировал объекты инфраструктуры и передавал материал врагам.

Харьков правонарушитель
 
Об этом сообщает РЕДПСОТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.
 
Сообщается, что 24 февраля 2022 года харьковский полицейский получил в телефонном режиме от кадрового сотрудника Управления ФСБ РФ задачу получения разведывательных данных относительно мест дислокации и перемещения подразделений ВСУ и правоохранительных органов в городе Харькове и области.
 
Выполняя враждебную задачу, правоохранитель фотографировал объекты инфраструктуры, органов власти Харькова и области, которые впоследствии целенаправленно попадали под обстрел российских оккупантов.
 
Кроме того, в автомобиле подозреваемого обнаружены и изъяты корпуса и впали в гранаты.
 
11 мая Киевским районным судом города Полтавы подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
 
Напомним, в Харькове мужчина ограбил магазин.
 
Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  криминал, харьков
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