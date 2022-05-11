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11.05.2022  14:18   Виталий Хиневич

В Харькове переименовали три улицы и район

В городе Харькове изменили названия четырех топонимов, связанных со страной-агрессором.


В Харькове переименовали три улицы и район
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский городской совет.
 
Сообщается, соответствующее решение было принято сегодня, 11 мая, на внеочередной сессии Харьковского городского совета. 
 
Так, пр. Московский переименовали в пр. Героев Харькова, спуск Белгородский – в ул. Героев спасателей, Белгородское шоссе – в Харьковское шоссе, а район Московский – в район Салтовский. 
 
Как отметил Харьковский городской голова Игорь Терехов, сегодня депутаты сменили названия лишь нескольких знаковых для харьковчан мест, однако топонимов, связанных с РФ, в Харькове значительно больше. 
 
«У нас сегодня действительно очень много названий улиц, связанных со страной-агрессором. Поэтому я предлагаю на следующую сессию подготовить список топонимов, подлежащих переименованию. И тогда мы учтем и Мариуполь, и многие другие города, разрушенные русским агрессором, в которых погибли славные воины ВСУ и мирные жители. Я уверен, что у нас хватит и улиц, и переулков, и школ для их переименования в честь героев, отдавших свою жизнь за независимость Украины», - подчеркнул Игорь Терехов.
 
Напомним, Харьков разорвал побратимские отношения с городами рф.
 
Источник:   Харьковский городской совет
 Тэги:  харьков
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