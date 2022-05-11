11.05.2022 14:18 Виталий Хиневич

В Харькове переименовали три улицы и район

В городе Харькове изменили названия четырех топонимов, связанных со страной-агрессором.



В Харькове переименовали три улицы и район



Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский городской совет.

Сообщается, соответствующее решение было принято сегодня, 11 мая, на внеочередной сессии Харьковского городского совета.

Так, пр. Московский переименовали в пр. Героев Харькова, спуск Белгородский – в ул. Героев спасателей, Белгородское шоссе – в Харьковское шоссе, а район Московский – в район Салтовский.

Как отметил Харьковский городской голова Игорь Терехов, сегодня депутаты сменили названия лишь нескольких знаковых для харьковчан мест, однако топонимов, связанных с РФ, в Харькове значительно больше.

«У нас сегодня действительно очень много названий улиц, связанных со страной-агрессором. Поэтому я предлагаю на следующую сессию подготовить список топонимов, подлежащих переименованию. И тогда мы учтем и Мариуполь, и многие другие города, разрушенные русским агрессором, в которых погибли славные воины ВСУ и мирные жители. Я уверен, что у нас хватит и улиц, и переулков, и школ для их переименования в честь героев, отдавших свою жизнь за независимость Украины», - подчеркнул Игорь Терехов.

Источник: Харьковский городской совет

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