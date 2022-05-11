11.05.2022 13:48 Рита Парфенова

Харьков разорвал побратимские отношения с городами рф

Город Харьков в одностороннем порядке разорвал побратимские отношения с российскими городами: Белгород, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск и Санкт-Петербург.



city.kharkov.ua

Как передает РЕДПОСТ, соответствующее решение было принято сегодня, 11 мая, на внеочередной сессии Харьковского городского совета.

За решение о о расторжении побратимских отношений с городами страны-агрессора депутаты проголосовали единогласно.



Как отметил Харьковский городской голова Игорь Терехов, учитывая, что вооруженная агрессия Российской Федерации привела к человеческим страданиям и значительным разрушениям, у города Харькова не может быть собратьев среди российских городов.



«Еще в первые дни войны я дал поручение убрать с сайта горсовета все российские города-партнеры Харькова. Потому что не могут у нас быть побратимские отношения с людьми, которые убивают украинцев и уничтожают нашу Родину. Поэтому я предлагаю сегодня разорвать эти отношения. Таких городов-побратимов у Харькова быть не может», – подчеркнул Игорь Терехов.

Напомним, одиннадцатая внеочередная сессия Харьковского городского совета 8-го созыва проходит 11 мая в дистанционном режиме.