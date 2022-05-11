11.05.2022 14:00 Виталий Хиневич
Коммунальные службы Харькова продолжают восстанавливать город
С начала полномасштабного вторжения в Украину враг повредил 2 907 жилых домов харьковчан.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на Харьковский городской совет.
Сообщается, что над ликвидацией этих повреждений ежедневно трудятся 98 бригад строителей-ремонтников коммунальных предприятий Харькова.
В частности, участки по подготовке строительных материалов для проведения восстановительных работ созданы на базе производственных мощностей КП «Харьковское ремонтно-строительное предприятие».
Только за апрель-май строители предприятия выполнили работы по закрытию окон на 1083 объектах, отремонтировали и устранили аварийность 96 кровель, а также распилили и вывезли ветки поврежденных деревьев с 56 локаций.
Также над восстановлением инфраструктуры города ежедневно работают строители КП «Харьковжилстрой».
В частности, с начала войны они закрыли поврежденные обстрелами окна в 280 зданиях, в том числе в 20 образовательных учреждениях, в Индустриальном районе и в 130 зданиях – в Слободском районе.
Также в этих районах рабочие отремонтировали 26 кровель, на 15 локациях демонтировали 39 элементов детских и спортивных площадок, а также снесли 77 поврежденных деревьев, вывезли 154 куб. м измельченных веток и 260 куб. м мусора.
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