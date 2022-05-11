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11.05.2022  14:05   Рита Парфенова

Рашисты запустили ракету в трактор, пахавший поле под Харьковом (видео)

Тракториста с многочисленными ожогами доставили в больницу.

 
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Начальника Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергея Болвинова.

Во время работы в поле в районе села Новый Мерчик Богодуховского района прямо в трактор попала ракета, выпущенная из российского самолета. 26-летний тракторист с многочисленными ожогами и ранениями ног доставлен в больницу.

Рашисты запустили ракету в трактор Рашисты запустили ракету в трактор

Следователями полиции района вместе с прокурором проведен осмотр места происшествия. Зарегистрировано уголовное производство по статье 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Желаем скорейшего выздоровления раненому мужчине.

Напомним, утром 11 мая обстрелу подверглось село Новый Мерчик в Богодуховском районе. Один человек получил ранение.

Тэги:  агрессия россии, обстрел, сергей болвинов, харьков
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