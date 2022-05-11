Утром оккупанты обстреляли село под Харьковом

Утром оккупанты обстреляли населенный пункт в Богодуховском районе.
Об этом сообщил председатель ХОВА Олег Синегубов, передает РЕДПОСТ.
Обстрелу подверглось село Новый Мерчик в Богодуховском районе. Один человек получил ранение.
Председатель ХОВА отметил, что в Харькове сейчас относительно тихо благодаря успешным действиям ВСУ и освобождению ряда населенных пунктов. Враг наносит основные удары по населенным пунктам области.
Тем не меенее терять бдительность нельзя. Нужно быть максимально осторожными и не находиться на улице без необходимости. Также еще опасно возвращаться в недавно освобожденные населенные пункты. Враг все заминировал, в том числе школы, детские сады и частные дома.
Сейчас специальные службы производят разминирование. Также идет восстановление критической инфраструктуры, в первую очередь газо- и электроснабжения. Частично по районам города Харькова электроснабжение уже возобновлено.
Напомним, за сутки 10 мая в Харькове и области 10 человек получили ранения, есть один погибший.
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