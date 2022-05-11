11.05.2022 08:31

Враг продолжает обстреливать районы под Харьковом

Российские оккупанты продолжили обстреливать мирные дома Харьковщины.

Об этом сообщил председатель ХОВА Олег Синегубов, передает РЕДПОСТ.

По го словам, интенсивность обстрелов Харьковского района возросла. Там за сутки 10 мая шесть человек получили ранения. В Лозовском и Изюмском районах двое пострадавших. В Купянском районе, к сожалению, один человек погиб.



В Харькове госпитализировали с ранениями двух человек, которые также пострадали в результате обстрелов оккупантов.



Отмечается, что опасность несут не только обстрелы. Отступая, русские оккупанты оставляют после себя смертельные ловушки. В недавно освобожденных Циркунах на российской растяжке подорвались две мирные жительницы.



"В очередной раз обращаюсь ко всем жителям области – находитесь по возможности в укрытиях. Не выходите на улицу без необходимости даже при отсутствии сигнала тревоги. Не спешите возвращаться в уволенные населенные пункты. А находящиеся там не посещайте никаких мест, которые еще не проверили пиротехники и ВСУ. Враг коварен и делает все, чтобы пострадали как можно больше гражданских украинцев", - обратилс Синегубов.



На Харьковщине продолжаются ожесточенные бои. Бойцы ВСУ продолжают наступательные действия, уничтожая оккупантов и выгоняя их с нашей земли.



"Благодаря успешным наступательным действиям наши защитники освободили от захватчиков Черкасские Тишки, Русские Тишки, Рубежное и Байрак. Таким образом, врага отогнали еще дальше от Харькова, и у оккупантов еще меньше возможностей обстреливать областной центр", - соообщил председатель ХОВА.



На Изюмском направлении враг готовит новую попытку наступления, но наши военные надежно удерживают позиции и готовы уничтожать оккупантов и дальше.