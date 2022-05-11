Харьков на утро 11 мая. Оперативная обстановка от ГСЧС

Подразделения ГСЧС в течение суток совершили 6 выездов на тушение пожаров, вызванных военными действиями.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 7.00 11 мая.
Пожары вызванные обстрелами, произошли в области:
Все попадания были по частному сектору, горели дома и дворовые застройки. Данные пожары успешно ликвидированы силами подразделений ГСЧС.
Всео за сутки с 10 по 11 мая спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 23 оперативных выезда, из которых:
В Харькове аварийно-спасательные работы и разборки завалов проводились по трем адресам в Шевченковском, Московском и Новобаварском районах. Привлечены 30 человек личного состава ГСЧС и 5 единиц техники. Подобные работы уже полностью завершены на 79 объектах.
Пиротехническими подразделениями ГСЧС в течение суток осуществлено 13 привлечений для обезвреживания вражеских боеприпасов, ликвидировано 34 единицы вражеских боеприпасов.
Ранее мы сообщали про оперативную обстановку в Харькове и области от ГСЧС на утро 10 мая.
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