11.05.2022 08:52 Рита Парфенова

Харьков на утро 11 мая. Оперативная обстановка от ГСЧС

Подразделения ГСЧС в течение суток совершили 6 выездов на тушение пожаров, вызванных военными действиями.



facebook.com/MNSKHARKIV

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 7.00 11 мая.

Пожары вызванные обстрелами, произошли в области:

3 - в Изюмском,

2 - в Купянском,

1 - в Золочевском районах области.

Все попадания были по частному сектору, горели дома и дворовые застройки. Данные пожары успешно ликвидированы силами подразделений ГСЧС.

Всео за сутки с 10 по 11 мая спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 23 оперативных выезда, из которых:

16 - на ликвидацию пожаров,

3 - для проведения аварийно-спасательных работ,

3 - для оказания помощи населению,

1 - другое.

В Харькове аварийно-спасательные работы и разборки завалов проводились по трем адресам в Шевченковском, Московском и Новобаварском районах. Привлечены 30 человек личного состава ГСЧС и 5 единиц техники. Подобные работы уже полностью завершены на 79 объектах.

Пиротехническими подразделениями ГСЧС в течение суток осуществлено 13 привлечений для обезвреживания вражеских боеприпасов, ликвидировано 34 единицы вражеских боеприпасов.

Ранее мы сообщали про оперативную обстановку в Харькове и области от ГСЧС на утро 10 мая.