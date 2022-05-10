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10.05.2022  08:18   Рита Парфенова

Харьков на утро 10 мая. Оперативная обстановка от ГСЧС

Подразделения ГСЧС в течение суток совершили 2 выезда на тушение пожаров, вызванных военными действиями.


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Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 7.00 10 мая.

Вызыванные обстрелами подары произошли в Харьковском и Чугуевском районах области. На окружной дороге горела кабина грузового автомобиля, а на территории Чкаловской общины – мастерская одного из агропредприятий на площади 200 кв.м. Данные пожары успешно ликвидированы силами подразделений ГСЧС.

на территории Чкаловской общины сгорела мастерская одного из агропредприятий

Всего за сутки с 9 по 10 мая спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 14 оперативных выездов, из которых:

  • 11 - на ликвидацию пожаров;
  • 2 - для оказания помощи населению,
  • 1 - другое.

Пиротехнические подразделения ГСЧС в течение суток 38 раз привлекались для обезвреживания вражеских боеприпасов, ликвидировано 73 вражеских боеприпаса.

Ранее мы сообщали про оперативную обстановку в Харькове и области от ГСЧС на утро 9 мая.

Тэги:  агрессия россии, гсчс, харьков
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