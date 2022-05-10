10.05.2022 08:53

Байден подписал ленд-лиз для Украины

Президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины.

Подписание закона состоялось вечером 9 мая, сообщила пресс-ассистентка Белого дома, передает РЕДПОСТ.



Документ, известный как Закон о ленд-лизе об обороне демократии Украины от 2022 года, ускорит передачу в Украину важного военного оборудования и других критических поставок за счет сокращения бюрократических проволочек. Он позволяет де-факто дарить оборудование с положениями, предусматривающими, что страны-получатели выплатят их стоимость США позже.



Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена за подписание закона о ленд-лизе для защиты демократии в Украине, а министр обороны Алексей Резников прокомментировал, что история повторяется.



«Благодарен президенту Соединенных Штатов Джо Байдену и народу Америки за поддержку Украины в борьбе за нашу свободу и будущее. Подписание сегодня закона о ленд-лизе – исторический шаг. Убежден, что мы снова вместе победим. И защитим демократию в Украине и Европе. Как и 77 лет назад», – написал Зеленкский в своем Тwitter.



Резников вспомнил, как премьер-министр Великобритании сэр Уинстон Черчилль в 1941 году убедил США предоставить вооружение через схему ленд-лиза союзникам в Европе. И теперь, по словам министра, история повторилась с тем, как президент Зеленский убедил США утвердить ленд-лиз для борьбы с российским режимом.